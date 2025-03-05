Hamile Kadın Düşük Yaptı, Bebeğini Attı - Son Dakika
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Hamile Kadın Düşük Yaptı, Bebeğini Attı

Hamile Kadın Düşük Yaptı, Bebeğini Attı

İstanbul'da 6 aylık hamile kadın, düşük yaptığı bebeğini boş bir arsaya atarak serbest bırakıldı.

05.03.2025 21:01
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İstanbul Güngören'de 6 aylık hamileyken ilaç içip bebeğini düşürdükten sonra boş bir arsaya atan anne, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Güngören Güneştepe Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana gelen iddiaya göre, sokak üzerinde bulunan boş bir arsada oyun oynayan çocuklar tarafından taşların arasına gizlenmiş şekilde ölü cenin bulunmuş, 6 aylık hamile kadının bir hafta öncesinde ilaç içerek düşük yaptığı ve cenini araziye bırakıldığı tespit edilmişti. Olay sonrası bebeğin babası olduğu belirlenen H.A. ve anne P.N.D. yakalanarak gözaltına alınmıştı. Ekiplerin çalışmalarının ardından arsada bulunan cenin ise Adli Tıp Kurumu morguna gönderilmişti.

Anne ve baba emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından "çocuk düşürme" suçundan Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilmişti.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından şüpheli anne P.N.D. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. H.A. isimli babanın ise savcılıktan serbest bırakıldığı öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hamile Kadın Düşük Yaptı, Bebeğini Attı - Son Dakika

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