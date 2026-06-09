Hanak'ta Yıldırım Düşmesi: Bir Genç Yaralandı

Ardahan'ın Hanak ilçesinde kırsal alanda etkili olan sağanak yağış sırasında yıldırımın isabet ettiği genç yaralandı.

Hanak ilçesine bağlı Yamçılı köyünde arazide bulunan 19 yaşındaki K.K'ye yıldırım isabet etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı genç, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. Yetkililer, gök gürültülü ve sağanak yağışlı havalarda açık alanlarda bulunulmaması, ağaç altları ve yüksek noktalardan uzak durulması konusunda vatandaşları uyardı. - ARDAHAN