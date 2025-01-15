Hapis Ceza Alan Şahıs Jandarma Tarafından Yakalandı

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Afyonkarahisar'da kasten adam yaralama suçundan 4 yıl hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede hakkında kasten yaralama suçundan 4 yıl hapis cezası bulunan M.M. isimli şahıs jandarma ekipleri tarafından Çay'da yakalandı. Yakalanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Bolvadin T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - AFYONKARAHİSAR