Hatay'ın Defne ilçesinde hakkında adli makamlarca verilen 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde; bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan S.D. Defne'de yakalanarak gözaltına alındı.
Adli makamlara sevk edilen S.D. tutuklanarak ceza evine gönderildi. - HATAY
Son Dakika › 3. Sayfa › Hapis Cezalı Şahıs Defne'de Yakalandı - Son Dakika
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