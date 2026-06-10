Hapis Cezalı Şahıs Defne'de Yakalandı - Son Dakika
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Hapis Cezalı Şahıs Defne'de Yakalandı

Hapis Cezalı Şahıs Defne\'de Yakalandı
10.06.2026 09:09
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Hatay'ın Defne ilçesinde, hırsızlık nedeniyle aranan S.D. yakalanarak tutuklandı.

Hatay'ın Defne ilçesinde hakkında adli makamlarca verilen 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde; bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan S.D. Defne'de yakalanarak gözaltına alındı.

Adli makamlara sevk edilen S.D. tutuklanarak ceza evine gönderildi. - HATAY

Kaynak: İHA

Hırsızlık, 3. Sayfa, Defne, Yaşam, Hatay, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hapis Cezalı Şahıs Defne'de Yakalandı - Son Dakika

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