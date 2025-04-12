Hapis Cezalı Şahıs Jandarma Tarafından Yakalandı

Afyonkarahisar'da işlediği suçlardan dolayı 4 yıl 6 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan bir şahıs jandarmanın takibi sonrası yakalandı.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan incelemelerde C.D., isimli şahsın hükümlünün veya tutuklunun kaçması ve kamu kurum ve kuruluşlarındaki eşya hakkında hırsızlık suçlarından 4 yıl 6 ay 15 gün hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi Çay ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs işlemleri sonrası sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR