Adıyaman'da hakkında 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, silahla yağma suçundan 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.K., jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, jandarma komutanlığında tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ADIYAMAN
Son Dakika › 3.Sayfa › Hapis Cezası Olan Şahıs Adıyaman'da Yakalandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?