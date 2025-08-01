İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, hakkında 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, polis ekiplerince yakalanıp cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre, Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik uygulama gerçekleştirildi. Çalışmalarda hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma suçundan 11 yıl 3 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan N.B., polis ekiplerince yakalanıp gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri ardından adli mercilere sevk edilen N.B., tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR
Son Dakika › 3.Sayfa › Hapis Cezası Olan Şahıs İzmir'de Yakalandı - Son Dakika
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