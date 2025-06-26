Hapis Cezası Olan Şahıs Muğla\'da Yakalandı

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs düzenlenen operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, "Kamu kurum ve kuruluşları vb. tüzel kişilerin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 16 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan T.K. isimli şahıs, Menteşe ilçesine bağlı Gülağzı Mahallesi'nde gerçekleştirilen başarılı operasyon sonucu gözaltına alındı.

Jandarma ekiplerince yakalanarak adli makamlara sevk edilen T.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA