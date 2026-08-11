Hapis Cezası Olan Şanlıurfa'da Yakalandı
Şanlıurfa'da, silahla yağma suçundan aranan ve hapis cezası bulunan Ş.Ç. yakalandı.
Şanlıurfa'da hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, nitelikli suçlardan aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Bu kapsamda, hakkında "birden fazla kişi tarafından silahla yağma" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.Ç., Karaköprü ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı.
Ş.Ç., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
Kaynak: İHA
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