Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda hapis cezasıyla aranan şüpheli şahıs yakalandı.
Bursa'nın İznik İlçe Asliye Ceza Mahkemesi tarafından, 'Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma' suçundan 3 ay 3 gün süreyle hakkında hapis cezası bulunan şüpheli şahıs Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Şahıs tutuklanar Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi. - BİLECİK
Son Dakika › 3.Sayfa › Hapis Cezası Olan Şüpheli Bilecik'te Yakalandı - Son Dakika
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