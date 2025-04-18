Ankara'da 10 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan kişi jandarma ekiplerince yakalandı.
Ankara İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar çerçevesinde, 'siber dolandırıcılık' suçundan 10 yıl hapis cezasıyla aranan A.Y.'nin, Polatlı'da olduğu tespit edildi. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda şüpheli A.Y. gözaltına alındı. Zanlının işlemlerin ardından cezaevine teslim edildiği aktarıldı. - ANKARA
Son Dakika › 3.Sayfa › Hapis cezasıyla aranan dolandırıcı yakalandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?