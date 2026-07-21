Hapis Cezasıyla Aranan Şahıs Yakalandı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan kesinleşmiş 6 yıl 7 ay 20 gün hapis cezası ile aranan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 6 yıl 7 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan S.T. isimli şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada yakalanan şahıs gözaltına alınarak karakola götürüldü. - ŞANLIURFA