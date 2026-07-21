Hapis Cezasıyla Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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Hapis Cezasıyla Aranan Şahıs Yakalandı

Hapis Cezasıyla Aranan Şahıs Yakalandı
21.07.2026 17:35
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Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, 6 yıl 7 ay hapis cezası olan S.T. jandarma tarafından yakalandı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan kesinleşmiş 6 yıl 7 ay 20 gün hapis cezası ile aranan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 6 yıl 7 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan S.T. isimli şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada yakalanan şahıs gözaltına alınarak karakola götürüldü. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Viranşehir, Şanlıurfa, Jandarma, 3. Sayfa, Güvenlik, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hapis Cezasıyla Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika

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