Haraç alamadığı otelleri taradı, kıyafet değiştirip metrobüsle kaçtı - Son Dakika
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3.Sayfa

Haraç alamadığı otelleri taradı, kıyafet değiştirip metrobüsle kaçtı

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Avcılar'da 17 yaşındaki bir şahıs kendisine haraç vermeyen iki oteli sabaha karşı otomatik tüfekle taradı. Olay yerinden koşarak kaçan saldırgan bir binada üzerini değiştirdikten sonra metrobüse bindi. Zanlı gizlendiği evde yakalanarak tutuklandı.

06.04.2025 08:17
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İstanbul'un Avcılar ilçesine bağlı Cihangir Mahallesi'nde bir şahıs iddiaya göre; aynı sokak üzerinde karşılıklı olarak bulunan 2 otelden haraç istedi. Olumsuz yanıt alan şüpheli saat 04.00'te iki otele de tabancayla ateş açtı. Şüpheli şahıs daha sonra koşarak kaçtı.

ÜSTÜNÜ DEĞİŞTİRİP METROBÜSE BİNDİ

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, bölgedeki kamera kayıtlarını tek tek inceledi. İncelemeler sonucunda saldırganın tek kişi olduğu ve olay yerinden kaçtıktan sonra yakındaki bir binaya girip üstünü değiştirip çıktığını belirlendi. Saldırganın çıktığı binanın merdiven boşluğunda kullanılmış kıyafet ve içerisinde saldırıda kullanılan silah bulundu. Saldırganın kıyafetini değiştirdikten sonra hemen yakındaki Cihangir-Üniversite Metrobüs Durağına giderek metrobüsle kaçtığı tespit edildi.

17 YAŞINDAKİ ZANLI TUTUKLANDI

Yapılan incelemede saldırıda kullanılan silahın "Uzi" olarak bilinen otomatik tüfek olduğu belirlendi. Asayiş Büro dedektifleri parmak izleri ve güvenlik kamerasındaki görüntülerden kimliğini belirledikleri 17 yaşındaki E.Y.'nin gizlendiği evi de tespit ederek yakaladı. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Haraç alamadığı otelleri taradı, kıyafet değiştirip metrobüsle kaçtı
Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, 3-sayfa, Avcılar, Hukuk, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Haraç alamadığı otelleri taradı, kıyafet değiştirip metrobüsle kaçtı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • @abdyrahym:
    mk veletleri haraç istiyormuş birde oteli üzerime yap deseydin bunlari yetişdiremeyen ana babaya yaziklar olsun islami ahlakla yetişdirmessen sonu böyle gençlerin 11 6 Yanıtla
  • Hasan Koç:
    böylelerini hiç bir zaman ceza evinden çıkarmayacaksın 8 0 Yanıtla
  • Emir Arslan:
    18 yaşından küçük deyipte ceza indirimi yapılmasın.hertürlü şeytanlığa kafası çalışıyorsa onada en ağır cezayı verin.çünkü bu az ceza alınca çıkınca daha büyük şeyler yapacak 7 0 Yanıtla
  • Ayhan Murat:
    bunları itlaf edeceksin 6 1 Yanıtla
  • Pinokyo Net:
    haraç istediği otelde avluya asamamışlarmı fındık faresini 6 0 Yanıtla
  • Albaraka Kürt:
    Sıfır bir dizisi çıktı çıkalı çoluk çocuk aşırı şekilde bu dizilere ve karakterlere özeniyor. 5 0 Yanıtla
  • Kasim Ozdal:
    Bu mafya dizilerini yapanlar da sorumlu.Bir ara Yeşilçam’ın erotik filmlere yöneldiği gibi şimdi de mafya filmlerine yöneldiler.Hiç adam akıllı bir aile dizisi kalmadı.Sorsan hepsi aydın ve bu ülkeyi beğenmez bizim sanatçı daha doğrusu parayı verenin kuklaları. 2 0 Yanıtla
  • Burhan Kırac:
    Bu şahıs yaşının 17 olması hesaba katmış , yatacağı cezayı hesaplamış/ Kendince Ün yapmak , KOLAY yoldan para kazanma yolunu seçmiş.. Sayın mahkemece hücrede tek başına müebbet cezası verilsin ki İbret ve örnek olsun. 2 0 Yanıtla
  • ökkeş Kalem:
    Küçük balığı yem etmiş timsahlar sizi biz koruyacağız diye cokerler olay bu kadar basit 0 0 Yanıtla
  • Trabzon:
    olcak elinde silah o esnada al sana haraç diycen deee olmuyor işte 0 0 Yanıtla
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