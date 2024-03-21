Haraç tartışması sonucu işlenen cinayette tutuklanan 2 kardeşten birisi tahliye edildi
DENİZLİ - Denizli'de 18 yaşındaki gencin dere yatağında elleri, ayakları ve ağzı bağlı, göğsünden bıçaklanarak öldürülmüş yarı çıplak halde bulunduğu olayda ilgili olarak tutuklanan iki kardeşin yargılanmasına başlandı. Haraç kavgası yüzünden işlendiği iddia edilen cinayeti üstlenen kardeşin tutukluğunun devamına, ağabeyinin ise tahlisine karar verildi.
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 15 Ekim 2023 tarihinde meydana gelen olayda; Çürüksu Çayı olarak tabir edilen dere yatağında elleri, ayakları ve ağzı bağlı, göğsünden bıçaklanarak öldürülmüş yarı çıplak halde bir erkek cesedi bulundu. Dere yatağını 700 metre inildikten sonra bulunan cesedin, 10 Ekim 2023'te hakkında Kınıklı Mahallesi'nden kayıp başvurusu yapılan 18 yaşındaki Anıl Alperen Yılmaz'a ait olduğu belirlendi.
Cinayetin aydınlatılması için detaylı bir çalışma yapan ekipler, hayatını kaybeden Anıl Alperen Yılmaz'ın en son motosiklet tamirciliği yapan Sadi Hozer ile ağabeyi Mahzar Hozer ile görüştüğünü tespit etti. Gözaltına İki kardeşten Mahzar Hozer susma hakkını kullanırken, suçunu itiraf eden Sadi Hozer ise Anıl Alper iş yerlerine gelip kendilerini tehdit ederek haraç istemesi üzerine aralarında tartışma yaşandığını, bıçakla öldürdüğü Yılmaz'ı elleri, ayakları ve ağzını bağlayarak dereye yatağına attıklarını söyledi. 26 Ekim'de adliyeye sevk edilen Hozer kardeşler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
18 yaşındaki Anıl Alperen Yılmaz'ın öldürülmesiyle ilgili davada tutuklanan Sadi Hozer ve ağabeyi Mahzar Hozer'in yargılanmasına başlandı. Denizli Ağır Ceza Mahkemesinde tutuklu sanıklar, iki taraf avukatları ve yakınlarının katıldığı duruşmada sanıkların savunmaları dinlendi. Daha önceki sorgularında da suçu üstlenen Sadi Hozer'in tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, ağabeyinin ise tutuksuz yargılanmasına hükmetti. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.
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