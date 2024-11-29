\'Harbiye\'de İzmir Marşı yasaklandı\' iddialarına MSÜ\'den videolu yanıt

Selçuk Tokcan:

Rusya nükleer ile tehdit eder Suriye de ortalık iyice karıştı sonuç nereye varacak ırak desen pkk ile mücadele öle geçer bizim bizim bazı kafalar da yok İzmir marşı yok teğmen ler yok Mustafa Kemal in askeriyiz senin etrafın ateş çemberine dönmüş elin derdine bak