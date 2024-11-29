'Harbiye'de İzmir Marşı yasaklandı' iddialarına MSÜ'den videolu yanıt - Son Dakika
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'Harbiye'de İzmir Marşı yasaklandı' iddialarına MSÜ'den videolu yanıt

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Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ), Kara Harp Okulu'nda İzmir Marşı'nın yasaklandığı iddialarına yanıt verdi. MSÜ resmi sosyal medya hesabından Harbiyelilerin İzmir Marşı söyleyerek yürüdüğü anların görüntülerini paylaştı.

29.11.2024 14:48  Güncelleme: 15:00
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Mezuniyet töreni sonrasında yeni mezun teğmenlerin kılıçla yemin etmesi ile gündeme gelen Kara Harp Okulu, tartışılmaya devam ediyor.

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Son olarak gazeteci Tolga Şardan, İzmir Marşı'nın Harbiye'de söylenmesinin yasaklandığı iddia etmişti. Şardan, geçen seneden itibarıyla Kara Harp Okulu'nda İzmir Marşı'nın yasaklandığını, yasaklanma gerekçesi olarak ise 'siyasi mesaj içermesi' olduğunu öne sürdü.

Şardan'ın iddialarına Milli Savunma Üniversitesi(MSÜ)'nden yanıt geldi.

MSÜ resmi sosyal medya hesabından Harbiyelilerin İzmir Marşı söyleyerek yürüdüğü anların görüntülerini yayınladı. Video "Kara Harp Okulunda eğitimlerine devam eden Harbiyeliler" notuyla paylaştı.

\'Harbiye\'de İzmir Marşı yasaklandı\' iddialarına MSÜ\'den videolu yanıt

Kara Harp Okulu, Sosyal Medya, 3-sayfa, Gündem, Medya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 'Harbiye'de İzmir Marşı yasaklandı' iddialarına MSÜ'den videolu yanıt - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Ahmet Mert Soylu:
    Yine klasik chp yalanları, algıları ile başbaşayız 21 2 Yanıtla
  • Yusuf Çarman:
    Algı yalan dolan bırakın bunları ey chp! Ülkede ekonomik buhran var, kaos var ve iktidar halaa güçlüyse sebebi bu işe yaramaz muhalefet. 4 3 Yanıtla
  • Ders Olsun:
    Ya varya işleri gucleri ortalığı karistirmak 2 1 Yanıtla
  • Selçuk Tokcan:
    Rusya nükleer ile tehdit eder Suriye de ortalık iyice karıştı sonuç nereye varacak ırak desen pkk ile mücadele öle geçer bizim bizim bazı kafalar da yok İzmir marşı yok teğmen ler yok Mustafa Kemal in askeriyiz senin etrafın ateş çemberine dönmüş elin derdine bak 1 1 Yanıtla
  • yavuz d:
    sabah ki cikan bu haberde chp liler yorumda cosmustu:) bosuna demiyorlar kitle musait ne kitlersen kitle aliyorlar 0 0 Yanıtla
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