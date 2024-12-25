Hareket halindeki araç alev aldı: 2 kişinin feci sonu

3.Sayfa

Erdoğan\'dan Suriyelilerin dönüşü için dikkat çeken talimat

İşte Süper Lig\'de değeri en çok düşen futbolcular

İlk adım atıldı! Yanı başımızda 300 bin kişilik ordu kuruluyor

Yarışmacının kafasına taktığını görenler şoke oldu

Memurlara ek hak için kritik toplantı

Savaşın bitişi ile ilgili tarih verildi

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde seyir halindeki otomobilin alev alması sonucu araç içindeki 2 kişi feci şekilde hayatını kaybetti.

OTOMOBİL SEYİR HALİNDE ALEV ALDI

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde meydana gelen kazada iki kişi hayatını kaybetti. S.D. (73) yönetimindeki otomobil, Alaşehir'den Salihli yönüne giderken, saat 07.00 sıralarında bir anda alev aldı. Otomobilde bulunan S.D. (73) ve E.D. (70) olay yerinde hayatlarını kaybetti.

YAŞLI ÇİFT HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin araç yangınını söndürmesinin ardından yaşlı çiftin cenazeleri araç içinden çıkarılarak Alaşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.