Hareket halindeki polis otosundan atlayan şahıs hayatını kaybetti - Son Dakika
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Hareket halindeki polis otosundan atlayan şahıs hayatını kaybetti

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Gaziantep'te şüpheli hareketleri nedeniyle gözaltına alınan ve psikolojik sorunları olduğu öğrenilen genç, seyir halindeki polis otosundan atladı. Ağır yaralanan genç, hastanedeki 12 günlük yaşam savaşını kaybederken, acılı aile ihmal iddiasında bulundu.

06.05.2024 21:05  Güncelleme: 21:07
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Hareket halindeki polis otosundan atlayan şahıs hayatını kaybetti

Şüpheli hareketleri nedeniyle gözaltına alınan şahıs, hareket halindeki polis otosundan atladı

Ağır yaralanan ve psikolojik sorunları olduğu öğrenilen şahıs, hastanedeki 12 günlük yaşam savaşını kaybetti

GAZİANTEP - Gaziantep'te şüpheli hareketleri nedeniyle gözaltına alınan ve psikolojik sorunları olduğu öğrenilen genç, seyir halindeki polis otosundan atladı. Olayda ağır yaralanan genç tedavi gördüğü hastanedeki 12 günlük yaşam savaşını kaybederken, acılı aile ihmal iddiasında bulundu.

Olay, 24 Nisan günü Şahinbey ilçesi Yeditepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik sorunları bulunan 27 yaşındaki Onur Toy, çevredeki vatandaşlar tarafından şüpheli hareketlerde bulunduğu gerekçesiyle ihbar edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, Onur Toy'u kelepçeleyerek ekip otosuna bindirdi. Toy, hareket halindeki ekip otosunun kapısını tekmeleyerek açtıktan sonra kendisini dışarı attı. Kafasını yere çarpan Toy, ağır yaralandı. Toy, bölgeye gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede 12 gündür tedavi gören Onur Toy, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Cenazeyi teslim alan aileden ihmal iddiası

Hayatını kaybeden şahsın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Cenazeyi teslim alan acılı aile, çocuklarının hiçbir suç kaydının bulunmadığını ve olayla ilgili ihmal olduğu iddiasında bulunarak, sorumlular hakkında gerekli yasal işlemleri başlatacaklarını söyledi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İHA

Gaziantep, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Hareket halindeki polis otosundan atlayan şahıs hayatını kaybetti - Son Dakika

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