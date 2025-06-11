Harkov\'a İHA Saldırısı: 3 Ölü, 65 Yaralı

Rus ordusunun Ukrayna'nın en büyük ikinci kenti Harkov'a 9 dakika içinde 17 insansız hava aracı (İHA) ile gerçekleştirdiği saldırı sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 9'u çocuk olmak üzere 65 kişi yaralandı.

Rusya, Ukrayna'ya şiddetli saldırılarını sürdürüyor. Rus ordusu, Harkov'u 9 dakikada 17 İHA ile hedef aldı. Harkov Valisi Oleh Synegubov yaptığı açıklamada, saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 9'u çocuk olmak üzere 65 kişinin yaralandığını duyurdu. Harkov Belediye Başkanı Ihor Terekhov ise saldırı sonucu bir binada yangın çıktığını ve farklı noktalarda da hasar meydana geldiğini ifade etti. Terekhov, "Çok katlı binalara, müstakil evlere, oyun alanlarına, iş yerlerine ve toplu taşıma araçlarına doğrudan saldırılar var. Daireler yanıyor, çatılar yıkılıyor, arabalar yanıyor, camlar kırılıyor" ifadelerini kullandı.

Ukrayna ordusu, Rusya'nın gece boyunca 85 İHA fırlattığını, bunlardan 40'ının düşürüldüğünü duyurdu. - HARKOV