Harkov\'a Saldırı: 3 Ölü, 17 Yaralı

Rusya'nın Ukrayna'nın Harkov kentine düzenlediği saldırıda 1'i çocuk toplam 3 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi de yaralandı.

ABD, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşı sona erdirmek için diplomatik çabalarını sürdürürken, Rusya bir kez daha Ukrayna'yı vurdu. Ukraynalı yetkililer, Rusya'nın gece saatlerinde Harkov kentine İHA ve balistik füze saldırısı düzenlediğini bildirdi. Yetkililer, saldırılarda 1'i çocuk 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 17 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Harkov Bölge Valisi Oleh Synehubov, arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiğini ifade ederek, can kaybı ve yaralı sayısının artabileceği konusunda uyardı. - HARKOV