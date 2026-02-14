Bursa'da polisten çocuklara yönelik sosyal farkındalık etkinliği - Son Dakika
Bursa'da polisten çocuklara yönelik sosyal farkındalık etkinliği

14.02.2026 10:22  Güncelleme: 10:23
Bursa'nın Harmancık ilçesinde Emniyet Amirliği tarafından gerçekleştirilen programda çocuklar sosyal etkinliklerle buluştu. Kurabiye yapımı, futbol, müzik etkinlikleri ve ilçe turu gibi aktiviteler düzenlenerek çocukların sosyal gelişimlerine katkı sağlandı.

Bursa'nın Harmancık ilçesinde, Harmancık İlçe Emniyet Amirliği tarafından toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla çocuklara yönelik sosyal etkinlik programı gerçekleştirildi.

"Geleceğimiz, Çocuklarımız" vizyonu doğrultusunda düzenlenen program kapsamında 9 çocuk, İlçe Emniyet Amirliği'nde misafir edildi. Etkinlikte, Harmancık Çok Programlı Anadolu Lisesi Aşçılık Bölümü öğrencileriyle birlikte kurabiye ve meze yapımı etkinliği düzenlenirken, ilçe turu, emniyet binası tanıtımı, futbol etkinliği, belediye tesislerinde yemek programı, müzik etkinliği ve forma dağıtımı da gerçekleştirildi.

Programın, Harmancık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Harmancık Belediyesi iş birliğiyle hayata geçirildiği bildirildi. Etkinlikle, çocukların sosyal gelişimlerine katkı sunulması ve güvenlik birimleriyle samimi, güçlü ve kalıcı bağlar kurmalarının amaçlandığı ifade edildi. - BURSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Harmancık, Güvenlik, 3. Sayfa, Futbol, Müzik, Bursa, Son Dakika

