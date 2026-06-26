Harmankaya Şelalesi'nde Yaralanan Turist Kurtarıldı - Son Dakika
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Harmankaya Şelalesi'nde Yaralanan Turist Kurtarıldı

Harmankaya Şelalesi\'nde Yaralanan Turist Kurtarıldı
26.06.2026 14:26
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Düzce'deki Harmankaya Şelalesi'nde doğa yürüyüşü yapan turist, yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Düzce'nin doğal güzellikleri arasında yer alan Harmankaya Şelalesi'nde doğa yürüyüşü yaparken yaralanan turist, sarp arazi şartları nedeniyle sağlık ekipleri ve çevredeki vatandaşların ortak çalışmasıyla kurtarılarak tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, kentin önemli doğal güzelliklerinden olan şelale bölgesinde doğa yürüyüşüne çıkan bir turist, henüz belirlenemeyen bir nedenle yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgenin sarp arazi yapısı nedeniyle yaralı turistin tahliyesi güçlükle gerçekleştirildi. Sağlık ekiplerinin zorlu arazi şartlarındaki kurtarma çalışmasına çevredeki vatandaşlar da destek verdi.

Ekiplerin ve vatandaşların yoğun uğraşları sonucu bulunduğu yerden alınarak ambulansa taşınan yaralı turist, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Harmankaya Şelalesi'nde Yaralanan Turist Kurtarıldı - Son Dakika

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