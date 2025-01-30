Harran\'da Çırçır Fabrikasında Yangın

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Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde bir çırçır fabrikasında çıkan yangında tonlarca pamuk yandı.

Edinilen bilgiye göre, Harran ilçesine bağlı Çatalhurma Mahallesi'nde bir çırçır fabrikasında yangın çıktı. İşçilerin müdahalesi ile kontrol altına alınamayan yangın, itfaiye ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine bölgeye giden itfaiye ekipleri, 1 saatlik çalışma sonucu yangını kontrol altına aldı. Tonlarca pamuğun yandığı fabrikada yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - ŞANLIURFA