Hasankeyf'te Gümrük Kaçağı Sigara ve Cep Telefonu Ele Geçirildi - Son Dakika
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Hasankeyf'te Gümrük Kaçağı Sigara ve Cep Telefonu Ele Geçirildi

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde yapılan uygulama noktasında durdurulan iki araçta bin 85 paket gümrük kaçağı sigara, 4 adet gümrük kaçağı cep telefonu ve 8 paket gümrük kaçağı çay ele geçirildi. Konuyla ilgili olarak 7 kişiye adli işlem başlatıldı.

29.07.2024 10:59
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Batman'ın Hasankeyf ilçesinde uygulama noktasında durdurulan iki araçta gümrük kaçağı sigara ve cep telefonu ele geçirildi, 7 kişiye adli işlem yapıldı.

Batman Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Hasankeyf İlçe Emniyet Amirliğince, uygulama noktasında durdurulan iki ayrı araçtan bin 85 paket gümrük kaçağı sigara, 4 adet gümrük kaçağı cep telefonu ve 8 paket gümrük kaçağı çay ele geçirildiği belirtildi.

Konuya ilişkin 7 kişiye adli işlem başlatıldığı kaydedildi. - BATMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hasankeyf'te Gümrük Kaçağı Sigara ve Cep Telefonu Ele Geçirildi - Son Dakika

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