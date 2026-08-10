Hassa\'da Ormanda Usulsüz Kesim Yakalandı

Hatay'ın Hassa ilçesinde ormanda usulsüz kesim yaparak tahribata yol açtığı belirlenen şahıslar, Orman İşletme Şefliği ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Hassa Orman İşletme Şefliği tarafından takibe alınan bölgede ormanda usulsüz kesim yapan ve ormanlık alanda tahribata yol açan şahıslar ekipler tarafından yakalandı.

Yakalanan şahıslar hakkında nöbetçi Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde adli ve idari işlemlerin başlatıldığı bildirildi.