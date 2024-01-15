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Hatay'ın Hassa ilçesinde Tofaş marka otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.
Hassa Stadyum Caddesi'nde park halindeki Tofaş marka araçta yangın çıktı. Vatandaşların 112'yi aramasıyla, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, otomobili tamamen sarmadan söndürüldü. Yangın sebebiyle araçta maddi hasar oluştu. - HATAY
Son Dakika › 3.Sayfa › Hatay'da Tofaş Marka Otomobilde Çıkan Yangın İtfaiye Tarafından Söndürüldü - Son Dakika