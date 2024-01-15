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Hatay'da Tofaş Marka Otomobilde Çıkan Yangın İtfaiye Tarafından Söndürüldü - Son Dakika
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Hatay'da Tofaş Marka Otomobilde Çıkan Yangın İtfaiye Tarafından Söndürüldü

Hatay'ın Hassa ilçesinde park halindeki Tofaş marka otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Vatandaşların 112'yi aramasıyla olay yerine sevk edilen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını tamamen kontrol altına alarak otomobilin tamamen yanmasını engelledi. Yangın sonucunda araçta maddi hasar meydana geldi.

Hatay\'da Tofaş Marka Otomobilde Çıkan Yangın İtfaiye Tarafından Söndürüldü
15.01.2024 - 09:17,  Güncelleme: 09:19
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Hatay'ın Hassa ilçesinde Tofaş marka otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.

Hassa Stadyum Caddesi'nde park halindeki Tofaş marka araçta yangın çıktı. Vatandaşların 112'yi aramasıyla, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, otomobili tamamen sarmadan söndürüldü. Yangın sebebiyle araçta maddi hasar oluştu. - HATAY

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Hatay'da Tofaş Marka Otomobilde Çıkan Yangın İtfaiye Tarafından Söndürüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hatay'da Tofaş Marka Otomobilde Çıkan Yangın İtfaiye Tarafından Söndürüldü - Son Dakika
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