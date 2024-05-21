Hasta Bebeğin Yardım Kumbaraları Çalındı - Son Dakika
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Hasta Bebeğin Yardım Kumbaraları Çalındı

Bursa'da SMA hastası Ravza bebek için yardım kumbarası konulan 10 farklı yolcu minibüsüne gece yarısı giren kimliği belirsiz hırsız, para dolu kumbaraları çalarak kayıplara karıştı. Baba Abdulkadir Akkum'un feryadı yürekleri dağladı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına da saniye saniye yansıdı.

21.05.2024 20:13
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Böyle vicdansızlık görülmedi: Hasta bebeğin yardım kumbaralarını böyle çaldı

Babanın feryadı yürekleri dağladı:

"Şimdiye kadar her şeyin hırsızlığını gördüm. Ama insan hayatının hırsızlığını görmedim"

BURSA - Bursa'da 26 aylık SMA hastası Ravza bebek için yardım kumbarası konulan 10 farklı yolcu minibüsüne gece yarısı giren kimliği belirsiz hırsız, para dolu kumbaraları çalarak kayıplara karıştı. Sadece kumbaraların değil Ravza'nın geleceği ve umudunun da çalındığını belirten Baba Abdulkadir Akkum'un feryadı yürekleri dağladı. Baba Akkum, 'Şimdiye kadar her şeyin hırsızlığını gördüm ama insan hayatının hırsızlığını görmedim' dedi. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına da saniye saniye yansıdı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Demetevler Mahallesi İsmetiye Caddesi üzerinde meydana geldi. Minibüs şoförleri SMA tip hastası olan 26 aylık Ravza Akkum için araçlarına koydukları kumbaralar ile bir nebzede olsa ona destekte bulunuyordu. Kimliği belirsiz şüpheli durakta park halindeki minibüslerin camını kırarak SMA hastası Ravza'ya yardım toplanan kumbaraları teker teker çaldı. Kısa sürede çaldığı kumbaralar ile sırra kadem basan şüphelinin pes dedirtirken görüntüleri izleyenlerin vicdanı sızladı.

"Şimdiye kadar her şeyin hırsızlığını gördüm ama insan hayatının hırsızlığını görmedim" diyen baba Abdulkadir Akkum şöyle devam etti, 'Kızım SMA Tip 1 hastası. Hastalığın tedavisi için valilik onaylı kampanya başlattık. Türkiye'nin her yerinde yardım kampanyası yürütüyoruz. Bursa'da minibüsçüler kızım için minibüslerine kumbaralar yerleştirdi. imliği belirsiz kişi tarafından kumbaralar çalındı. Bu kişilerin bulunup gereken cezayı almasını istiyorum. Şimdiye kadar her şeyin hırsızlığını gördüm ama insan hayatının hırsızlığını görmedim' dedi.

"SMA hastası bebeğe yardım edebilmek için kumbara monte etmiştik" diyen minibüs şoförü Recep Fidan şunları söyledi: 'Akşam paydos ettiğimizde minibüsü bıraktım. Kendini bilmez kişiler arka camları kırıyor. Bir şekilde minibüse giriyor. Bizde durakça toplandık ve SMA hastası bir çocuğa yardım edebilmek için minibüslere kumbara yerleştirdik. Yeri geliyor 1 TL ile yeri geliyor 5 TL ile yolcuların para üstlerini almayarak kumbaraya atıyor. Kumbaraları da kimliği belirsiz bir kişi gelerek çalıyor. Yaklaşık 10'dan fazla kumbara çaldı. Diğer mahallelerde de minibüslere girmiş. Vicdansız hırsız. Gerçekten üzülüyor insan. Topladığımız paraları çalmış' dedi.

Yürekleri sızlatan hırsızlık güvenlik kamerasında

Kimliği belirsiz hırsızın minibüsün arka camından içeriye girdiği ve kumbaraları alarak sırra kadem bastığı görüldü.

Ravza bebek nefes borusu açık ve 7 gün 24 saat makinalarla sırtüstü bir yaşam sürüyor. 10 yaşındaki Muhammed isimli evlatlarını beyin tümöründen kaybettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hasta Bebeğin Yardım Kumbaraları Çalındı - Son Dakika

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