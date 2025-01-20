Hasta Rolüyle Araç Çalan Tutuklandı

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Hasta rolü yaparak geldiği hastanenin otoparkından araç çalan şahıs tutuklandı

MERSİN - Mersin'de hasta rolü yaparak geldiği hastane otoparkından düz kontak yöntemiyle araç çalan şahıs polis tarafından yakalandı. Kaçmak üzereyken yakalanan şahıs tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, hasta rolü yaparak Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine gelen bir şahıs, hastane otoparkında keşif yaptı. Daha sonra belirlediği aracı çalmak amacıyla tekrar otoparka kamyonetle gelen şüpheli şahıs, arka camını kırarak girdiği aracı düz kontak yöntemiyle çaldı. Şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güzergahlardan geçen güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Şüpheliyi teknik ve fiziki takibe alan Mersin polisi, şahsı kaçmak üzereyken kıskıvrak yakaladı. Şüphelinin ikametinde bir ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, çalınan araç da bulundu.

Şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.