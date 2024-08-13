Konya'nın Akşehir ilçesindeki hastane inşaatında bir işçinin metrelerce yükseklikte vincin tepesinde durduğu anlar tepki çekti. Görüntülerde işçinin hiçbir güvenlik önlemi almadığı görüldü.
Konya'nın Akşehir ilçesindeki Devlet Hastanesi'nin Ek Bina inşaat çalışmasında skandal görüntüler kaydedildi. Vinç operatörünün taşıdığı yükün üzerinde bir işçinin de hiçbir güvenlik önlemi almadan bulunduğu görüldü.
Görüntülerde işçinin metrelerce yükseklikte ölümle burun buruna çalıştığı anlar yer aldı. Olay sosyal medyada infiale neden olurken, iş güvenliği koşullarına uyulmadığı ve riske sebebiyet verildiği için işçinin işten çıkarıldığı, şantiye şefinin de değiştirildiği iddia edildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Hastane inşaatında yürekler ağza geldi! Vincin tepesinde hiçbir önlem almadan çalıştı - Son Dakika
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