Hastane inşaatında yürekler ağza geldi! Vincin tepesinde hiçbir önlem almadan çalıştı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Hastane inşaatında yürekler ağza geldi! Vincin tepesinde hiçbir önlem almadan çalıştı

Geniş Video İzle

Konya'nın Akşehir ilçesindeki devlet hastanesi inşaatında vinç operatörünün taşıdığı yükün üzerinde bir işçinin hiçbir güvenlik önlemi almadan bulunduğu görüntüler sosyal medyayı salladı. Görüntülerde işçinin metrelerce yükseklikte ölümle burun buruna olduğu anlar yer alırken, olayın ardından işçi ve şantiye şefinin işine son verildiği iddia edildi.

13.08.2024 21:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın Akşehir ilçesindeki hastane inşaatında bir işçinin metrelerce yükseklikte vincin tepesinde durduğu anlar tepki çekti. Görüntülerde işçinin hiçbir güvenlik önlemi almadığı görüldü.

METRELERCE YÜKSEKLİKTE GÜVENLİK ÖNLEMİ ALMADAN DURDU

Konya'nın Akşehir ilçesindeki Devlet Hastanesi'nin Ek Bina inşaat çalışmasında skandal görüntüler kaydedildi. Vinç operatörünün taşıdığı yükün üzerinde bir işçinin de hiçbir güvenlik önlemi almadan bulunduğu görüldü.

"İŞÇİNİN İŞİNE SON VERİLDİ" İDDİASI

Görüntülerde işçinin metrelerce yükseklikte ölümle burun buruna çalıştığı anlar yer aldı. Olay sosyal medyada infiale neden olurken, iş güvenliği koşullarına uyulmadığı ve riske sebebiyet verildiği için işçinin işten çıkarıldığı, şantiye şefinin de değiştirildiği iddia edildi.

Hastane inşaatında yürekler ağza geldi! Vincin tepesinde hiçbir önlem almadan çalıştı

Devlet Hastanesi, Akşehir, 3-sayfa, Konya, Hukuk, 3.Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Hastane inşaatında yürekler ağza geldi! Vincin tepesinde hiçbir önlem almadan çalıştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Mehmet Yılmaz: ekmeğini taştan çıkaran insan helal olsun 9 7 Yanıtla
  • Murat: oyun istiyor abisiii. bişey yok yok 0 0 Yanıtla

21:07 Hastane inşaatında yürekler ağza geldi Vincin tepesinde hiçbir önlem almadan çalıştı Hastane inşaatında yürekler ağza geldi! Vincin tepesinde hiçbir önlem almadan çalıştı
18:57 ABD’li emekli albay McGregor: Türkiye’ye saldırmaları için PKKYPG’yi hazırlıyoruz ABD'li emekli albay McGregor: Türkiye'ye saldırmaları için PKK/YPG'yi hazırlıyoruz
18:33 Davutoğlu’ndan “AK Parti“ iddialarına yanıt var: İstersek bir hamlede değiştirebiliriz Davutoğlu'ndan "AK Parti" iddialarına yanıt var: İstersek bir hamlede değiştirebiliriz
16:25 Çatıya kova kova toprak taşıdılar ama nafile Boya yaparken feci şekilde can verdi Çatıya kova kova toprak taşıdılar ama nafile! Boya yaparken feci şekilde can verdi
11:00 Wanda Nara’dan ayrılan Icardi, Torreira ile İstanbul gecelerine akıyor Wanda Nara'dan ayrılan Icardi, Torreira ile İstanbul gecelerine akıyor
10:40 Sivas’ta 4.1 büyüklüğünde deprem Sarsıntı çevre illerde de hissedildi Sivas'ta 4.1 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı çevre illerde de hissedildi
10:19 Esin Övet: Evlendiğimin ertesi sabahı nasıl boşanabilirim diye uyandım Esin Övet: Evlendiğimin ertesi sabahı nasıl boşanabilirim diye uyandım
10:18 Altın ve dolarda son durum ne Altın ve dolarda son durum ne?
10:11 YKS yerleştirme sonuçları açıklandı YKS yerleştirme sonuçları açıklandı
10:04 İnsanın en büyük sınavı: Bireysellik ve toplumsallık arasındaki denge İnsanın en büyük sınavı: Bireysellik ve toplumsallık arasındaki denge
10:00 Selin Ciğerci’nin eski kocası, Survivor yıldızıyla aşk yaşıyor Selin Ciğerci'nin eski kocası, Survivor yıldızıyla aşk yaşıyor
09:54 MİT’ten uluslararası casusluk operasyonu Hayati öneme sahip bilgileri paylaşıyorlardı MİT'ten uluslararası casusluk operasyonu! Hayati öneme sahip bilgileri paylaşıyorlardı
09:37 Akşener, Kılıçdaroğlu’nun “İhanet“ sözünü yargıya taşıyor Akşener, Kılıçdaroğlu'nun "İhanet" sözünü yargıya taşıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2024 21:58:36. #1.12#
SON DAKİKA: Hastane inşaatında yürekler ağza geldi! Vincin tepesinde hiçbir önlem almadan çalıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement