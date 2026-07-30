Hastanede baltalı kavga - Son Dakika
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Hastanede baltalı kavga

Hastanede baltalı kavga
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Adıyaman’da hastanede iki grup arasında yaşanılan baltalı kavga, polis, jandarma ve güvenlik görevlilerinin erken müdahalesi sayesinde sona erdi.

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisi önünde iki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede baltalı kavgaya dönüştü. Hastanede görevli polis, jandarma ve güvenlik personelinin anında müdahalesiyle kavgada kullanılan baltaya el konuldu, şüpheliler etkisiz hale getirildi. Olay yerine gelen destek ekiplerince gözaltına alınan şahıslar polis merkezine götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ACİL SERVİS ÖNÜNDE BİRDEN TARTIŞMA ÇIKTI

Olay, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin acil servis girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hastane bahçesinde karşı karşıya gelen iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle sözlü tartışma başladı. Tarafların karşılıklı atışmasıyla tansiyon kısa sürede yükseldi ve tartışma bir anda kavgaya dönüştü.

BALTAYI GÖREN GÜVENLİK GÜÇLERİ ANINDA MÜDAHALE ETTİ

Kavga sırasında gruptakilerden birinin balta çekmesi üzerine ortam bir anda hareketlendi. Bu sırada hastanede görevli olan polis memuru, jandarma personeli ve özel güvenlik görevlileri duruma hızla müdahale etti. Güvenlik güçlerinin kararlı ve zamanında müdahalesi sayesinde kavgada kullanılan baltaya anında el konulurken, olaya karışan şahıslar tek tek etkisiz hale getirilerek muhtemel bir facianın önüne geçildi.

ŞÜPHELİLER EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Kavganın bastırılmasının ardından bölgeye sevk edilen takviye polis ekipleri, olaya karışan tarafları gözaltına alarak ifade işlemleri için polis merkezine götürdü. Hastane bahçesinde kısa süreli paniğe yol açan olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Servis, Güvenlik, 3. Sayfa, Jandarma, Adıyaman, Polis, Kavga, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hastanede baltalı kavga - Son Dakika

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