Hastanede rüşvet skandalı! Bıçak parası soygununa operasyon düzenlendi - Son Dakika
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Hastanede rüşvet skandalı! Bıçak parası soygununa operasyon düzenlendi

Hastanede rüşvet skandalı! Bıçak parası soygununa operasyon düzenlendi
04.07.2025 19:14  Güncelleme: 19:23
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İstanbul merkezli 3 ilde hastalardan "bıçak parası" talep ederek haksız kazanç elde ettiği öne sürülen şüpheliler yakalandı. Gözaltına alınanlar arasında bir profesör, bir doçent ve 3 doktorun da bulunduğu öğrenildi. tv100 canlı yayınında konuşan uzman polis muhabiri Devrim Tosunoğlu çetenin hastalardan yalnızca para değil, çeşitli elektronik eşyalar ve medikal malzemeler talep ettiğini söyledi.

Hastanelerde bıçak parası adı altında rüşvet alan şüphelilere yönelik operasyon düzenlenirken; rüşvet skandalına ilişkin yeni bilgiler ortaya çıktı.

İstanbul merkezli 3 ilde hastalardan "bıçak parası" talep ederek haksız kazanç elde ettiği öne sürülen şüpheliler yakalandı.

Gözaltına alınanlar arasında bir profesör, bir doçent ve 3 doktorun da bulunduğu öğrenildi. Soruşturma kapsamında 11 kişi tutuklanırken; rüşvet çarkına ilişkin detayları tv100 uzman polis muhabiri Devrim Tosunoğlu anlattı.

10 MİLYON LİRALIK VURGUN

Soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulunun (MASAK) incelemesi sonucunda başladığını belirten Tosunoğlu, zanlıların "bağış" adı altında bıçak parası talep ederek yaklaşık 10 milyon lira haksız kazanç elde ettiği tespit edildi.

"HASTANE İDARESİNİN HABERİ OLMADI"

Şikayetlerin ilk olarak hastalardan gittiğini söyleyen Tosunoğlu, yapılan araştırma sonucunda hastanede olması gereken doktorun, başka bir hastanede ameliyatta olduğunun öğrenildiğini aktardı.

Devrim Tosunoğlu,göğüs cerrahisi bölümünde çalışan profesör ve doçent ile bazı doktorların diğer şüphelilerle birlikte hareket ederek, hastaneye gelen hasta veya yakınlarından yapılacak tıbbi işlemlerle ilgili "ameliyatın erkene alınması veya biyopsi işlemi için bağış ya da medikal malzeme alınması" adı altında maddi menfaat temin ettikleri belirtti ve durumdan hastane idaresinin haberi olmadığını aktardı.

BAĞIŞ İÇİN SÖZDE EVRAK İSTEDİLER

Hastanenin döner sermayesine paralel bir yapı oluşturduklarını söyleyen Tosunoğlu, sisteme girilmeden vurgun yapıldığını dile getirdi. Tosunoğlu, hastalardan 100 bin ile 300 bin lira arasında para talep edildiğini söyledi.

MEDİKAL MALZEME DE TALEP EDİLDİ

Ameliyat sırası bekleyen hastalardan sadece bağış değil, "hastanemizin ihtiyacı var" denilerek birçok eşya ve medikal malzeme de talep edildi. Tosunoğlu,çaresiz duruma düşen hastaların bunların parasını şebeke üyelerine verdiğini ifade etti.

Devrim Tosunoğlu, Operasyon, İstanbul, 3-sayfa, Sağlık, Güncel, Polis, tv100, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Hastanede rüşvet skandalı! Bıçak parası soygununa operasyon düzenlendi - Son Dakika

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