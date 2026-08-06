Hastaneden Fırlayan Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
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Hastaneden Fırlayan Hükümlü Yakalandı

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Kütahya'da hastaneden firar eden hükümlü, polis ekiplerinin çalışmasıyla otogar da yakalandı.

Kütahya'da tedavi amacıyla cezaevinden hastaneye getirilen hükümlü, hastaneden firar etmesinin ardından polis ekiplerinin hızlı çalışmasıyla kısa sürede şehirlerarası otobüs terminalinde yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Kütahya T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü olarak bulunan G.A., sağlık sorunu nedeniyle tedavi edilmek üzere Kütahya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede tedavisinin sürdüğü sırada firar eden hükümlünün yakalanması için polis ekipleri harekete geçti.

İhbarın ardından Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde geniş çaplı çalışma başlatıldı. Özellikle firari hükümlünün şehir dışına çıkma ihtimali değerlendirilerek otogar, tren garı ve ana ulaşım güzergahlarında güvenlik önlemleri artırıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları saha çalışmaları ve elde edilen bilgiler doğrultusunda firari hükümlünün izini kısa sürede tespit etti.

Polis ekipleri tarafından Kütahya Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde düzenlenen operasyonla G.A., yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette gerekli işlemleri tamamlanan G.A., daha sonra yeniden Kütahya T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Kütahya, Polis, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hastaneden Fırlayan Hükümlü Yakalandı - Son Dakika

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