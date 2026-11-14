Hatay Altınözü\'ne bağlı Çetenli\'de zeytinliğe uçan otomobilin sürücüsü yaralandı

Hatay Altınözü'ne bağlı Çetenli'de zeytinliğe uçan otomobilin sürücüsü yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Altınözü'ne bağlı Çetenli Mahallesi'nde otomobil, sürücüsünün kontrolü kaybetmesiyle zeytinliğe uçtu; sürücü yaralandı. Yaralı sürücü ekiplerin müdahalesiyle bulunduğu yerden kurtarılıp sağlık ekiplerine teslim edildi, bölgede emniyet tedbirleri alındı.
Hatay'ın Altınözü ilçesinde sürücüsünün kontrolü kaybetmesiyle zeytinliğe uçan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Çetenli Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan otomobil zeytinliğe uçtu. Kazada yaralanan sürücü, ekiplerin müdahalesiyle bulunduğu yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Kaza sonrası bölgede gerekli emniyet tedbirleri alındı.
Kaynak: İHA
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