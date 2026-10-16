Hatay Antakya\'da 2 işletmeye yaptırım uygulanan denetimde aranan 7 kişi yakalandı

Hatay Antakya'da 2 işletmeye yaptırım uygulanan denetimde aranan 7 kişi yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay'ın Antakya ilçesinde 14 Ekim'de 19.00-20.00 saatleri arasında yapılan asayiş denetiminde aranan 7 kişi yakalandı, 2 işletmeye idari yaptırım uygulandı. Uygulamada 211 kişi kontrol edildi, 45 araç sorgulandı, 8 umuma açık işletme denetlendi.
Hatay'ın Antakya ilçesinde genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanmasına yönelik gerçekleştirilen uygulamada, çeşitli suçlardan aranan 7 kişi yakalandı, kurallara aykırı faaliyet gösterdiği belirlenen 2 işletmeye idari yaptırım uygulandı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 14 Ekim tarihinde 19.00-20.00 saatleri arasında Kuzeytepe, Serinyol, Zülüflühan ve Dağ bölgeleri ile bu bölgelere bağlı cadde, sokak, park ve umuma açık işletmelerde denetim gerçekleştirildi.
Uygulama kapsamında 211 kişi kontrol edilirken 45 araç sorgulandı, 8 umuma açık işletme denetlendi.
Denetimlerde, basit yaralama suçundan 7 ay 14 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 1 kişi ile iftira, kamu kurum ve kuruluşlarındaki eşya hakkında hırsızlık, cinsel saldırı, mala zarar verme, kasten yaralama ve taksirle yaralama suçlarından aranan 6 kişi yakalandı. Yakalanan 7 kişi, işlemleri için ilgili birimlere teslim edildi.
Öte yandan, işletmelerden birine sorumlu müdür bulundurmaması, diğerine ise sigortasız işçi çalıştırması nedeniyle idari yaptırım uygulandı.
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