Hatay Antakya'da 2 işletmeye yaptırım uygulanan denetimde aranan 7 kişi yakalandı - Son Dakika
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Hatay Antakya'da 2 işletmeye yaptırım uygulanan denetimde aranan 7 kişi yakalandı

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Hatay Antakya\'da 2 işletmeye yaptırım uygulanan denetimde aranan 7 kişi yakalandı
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Hatay'ın Antakya ilçesinde 14 Ekim'de 19.00-20.00 saatleri arasında yapılan asayiş denetiminde aranan 7 kişi yakalandı, 2 işletmeye idari yaptırım uygulandı. Uygulamada 211 kişi kontrol edildi, 45 araç sorgulandı, 8 umuma açık işletme denetlendi.

Hatay'ın Antakya ilçesinde genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanmasına yönelik gerçekleştirilen uygulamada, çeşitli suçlardan aranan 7 kişi yakalandı, kurallara aykırı faaliyet gösterdiği belirlenen 2 işletmeye idari yaptırım uygulandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 14 Ekim tarihinde 19.00-20.00 saatleri arasında Kuzeytepe, Serinyol, Zülüflühan ve Dağ bölgeleri ile bu bölgelere bağlı cadde, sokak, park ve umuma açık işletmelerde denetim gerçekleştirildi.

Uygulama kapsamında 211 kişi kontrol edilirken 45 araç sorgulandı, 8 umuma açık işletme denetlendi.

Denetimlerde, basit yaralama suçundan 7 ay 14 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 1 kişi ile iftira, kamu kurum ve kuruluşlarındaki eşya hakkında hırsızlık, cinsel saldırı, mala zarar verme, kasten yaralama ve taksirle yaralama suçlarından aranan 6 kişi yakalandı. Yakalanan 7 kişi, işlemleri için ilgili birimlere teslim edildi.

Öte yandan, işletmelerden birine sorumlu müdür bulundurmaması, diğerine ise sigortasız işçi çalıştırması nedeniyle idari yaptırım uygulandı.

Kaynak: İHA
3. SayfaGüvenlikAntakyaAsayişGüncelHataySuçSon Dakika

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SON DAKİKA: Hatay Antakya'da 2 işletmeye yaptırım uygulanan denetimde aranan 7 kişi yakalandı - Son Dakika
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