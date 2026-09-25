Hatay Antakya'da kamyonun çarptığı bisikletli çocuk hafif yaralanarak ölümden döndü - Son Dakika
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Hatay Antakya'da kamyonun çarptığı bisikletli çocuk hafif yaralanarak ölümden döndü

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Hatay Antakya\'da kamyonun çarptığı bisikletli çocuk hafif yaralanarak ölümden döndü
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Hatay Antakya'da bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan çocuk, hafriyat kamyonunun kör noktasında kalınca kamyon çarptı ve hafif yaralanarak saniyelerle ölümden döndü. Kaza anı kameraya yansırken, çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri çocuğu hastaneye kaldırdı.

Hatay'da hafriyat kamyonun kör noktasından yolun karşısına geçmeye çalışan bisikletli çocuğun saniyelerle ölümden döndüğü anlar kameraya yansıdı. Görüntülerde kamyonun bisiklete çarptığı ve çocuğun ezilmekten saniyelerle kurtulduğu görüldü.

Kaza, Antakya ilçesi Akasya Mahallesi Şükrü Balcı Caddesi'nde yaşandı. Yolun karşısına geçmeye çalışan bisikletli çocuk, hafriyat kamyonunun kör noktasında kaldı. Kamyonun çarpmasıyla bisikleti zarar gören çocuk, saniyelerle ölümden döndü. Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye intikal eden sağlık ekipleri, hafif yaralanan çocuğu tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Çocuğun saniyelerle ölümden döndüğü anlar ise kameraya yansıdı.

"Çocuk kamyonun altında kalabilirdi ama olmadı, önlem alınmazsa olmayacağı anlamına gelmez"

Kamyonun kör noktasından geçen bisikletli çocuğun hafif yaralandığını ifade eden Emin Fansa, "Geçen günlerde trafiğin sıkışıklık nedeniyle bazı araçlar yol kenarlarına park ediyorlar. Geçtiğimiz günlerde, hafriyat kamyonu aşağıdan gelirken karşıda duran bisikletli çocuk, karşıya geçmeye çalışıyordu. Bisikletli çocuk karşıya doğru geçtiği esnada kamyon durdu. Karşı şeritten gelen araçlar nedeniyle çocukta karşıya geçemedi. Kamyonun hareket etmesiyle çocuğa çarptı ama hafif yaralandı. Burada trafik yoğunluğu çok oluyor ve buraya bir önlem almaları gerekiyor. Çocuk kamyonun altında kalabilirdi ama olmadı. Önlem alınmazsa olmayacağı anlamına gelmez. Çocukta kamyonun kör noktasında kalmıştı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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