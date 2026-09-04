Hatay Antakya'da otluk alan yangını itfaiyenin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü
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Hatay'ın Antakya ilçesi Açıkdere Mahallesi'nde çıkan otluk alan yangını, Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışması yapılırken, yangında otluk alan zarar gördü.
Hatay'ın Antakya ilçesinde çıkan otluk alan yangını, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.
Yangın, Açıkdere Mahallesi'nde meydana geldi. Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB) İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışması gerçekleştirildi. Yangında otluk alan zarar gördü.
Kaynak: İHA
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