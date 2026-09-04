Hatay Antakya'da park halindeki otomobil alevlere teslim oldu, kullanılamaz hale geldi
Hatay'ın Antakya ilçesi Kisecik Mahallesi'ndeki deprem konutları mevkiinde park halindeki bir otomobil, bilinmeyen nedenle alev aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmazken, otomobil kullanılamaz hale geldi.
Hatay'da park halindeyken alevlere teslim olan otomobil yanarak kullanılmaz hale geldi.
Yangın, Antakya ilçesi Kisecik Mahallesi'ndeki deprem konutları mevkiinde yaşandı. Park halinde bulunan otomobil bilinmeyen nedenle alevlere teslim oldu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürülen yangında yaralanma ya da can kaybı yaşanmazken, otomobil kullanılmaz hale geldi.
Kaynak: İHA
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