Hatay\'da 1 Milyon TL\'lik Klima Hırsızlığı

Hatay'ın Arsuz ilçesinde inşaat alanından piyasa değeri yaklaşık 1 milyon TL olan 30 klima ünitesi çalan 3 şüpheli polisin takibiyle yakalanıp tutuklandı.

Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, önceki gün Arsuz'a bağlı Arpaderesi Mahallesi'nde bir firmaya ait inşaat alanındaki klima ünitelerinin çalınması üzerine harekete geçti. Güvenlik kameraları, plaka tanıma sistemi (PTS) kayıtları ve kiralık araç bilgilerinden C.A., V.A. ve M.A. isimli 3 şüpheli belirlendi. Detaylı incelemede şüphelilerin aynı firmaya ait inşaat alanlarından daha önce de 5 kez hırsızlık yaptığı, çaldıkları klimaları Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki bir iş yerine gönderip sattıkları tespit edildi. Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ekiplerince düzenlenen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 1 milyon TL olan 30 klima ünitesi ele geçirilirken, şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY