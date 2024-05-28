Hatay'da 14 göçmeni kaçıran şahıslar yakalandı - Son Dakika
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Hatay'da 14 göçmeni kaçıran şahıslar yakalandı

Hatay\'da 14 göçmeni kaçıran şahıslar yakalandı

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, Antakya-Kırıkhan yolunda durdurulan bir hafif ticari araçta 14 göçmen bulundu. Araç sürücüsü gözaltına alınırken, göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

28.05.2024 20:41
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Hatay'da 14 göçmeni hafif ticari araçla kaçıran şahıslar, polise yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri göçmen kaçakçılığına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 27 Mayıs tarihinde gerçekleştirilen operasyonda, Antakya- Kırıkhan yolunda durdurulan hafif ticari bir araçta, ülkeye yasa dışı yollardan girmiş 14 göçmen bulundu. Olayla ilgili olarak araç sürücüsü M.M. yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilerek tutuklandı. Yakalanan göçmenler ise gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hatay'da 14 göçmeni kaçıran şahıslar yakalandı - Son Dakika

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