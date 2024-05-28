Hatay\'da 14 göçmeni kaçıran şahıslar yakalandı

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Hatay'da 14 göçmeni hafif ticari araçla kaçıran şahıslar, polise yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri göçmen kaçakçılığına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 27 Mayıs tarihinde gerçekleştirilen operasyonda, Antakya- Kırıkhan yolunda durdurulan hafif ticari bir araçta, ülkeye yasa dışı yollardan girmiş 14 göçmen bulundu. Olayla ilgili olarak araç sürücüsü M.M. yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilerek tutuklandı. Yakalanan göçmenler ise gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. - HATAY