Hatay'da 15 Temmuz Anma Programı Düzenlendi - Son Dakika
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Hatay'da 15 Temmuz Anma Programı Düzenlendi

Hatay\'da 15 Temmuz Anma Programı Düzenlendi
16.07.2026 08:15  Güncelleme: 08:16
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Hatay Büyükşehir Belediyesi ve Valilik, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için anma programı düzenledi. Programa Vali Masatlı, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mete, Başkan Öntürk ve çok sayıda vatandaş katıldı. Konuşmalarda darbe girişimi kınandı, şehitler anıldı.

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB) ile Hatay Valiliği 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programı düzenledi.

HBB Kisecik Yerleşkesi Amfi Tiyatro'da gerçekleştirilen programa Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Hatay Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ali Mete, HBB Başkanı Mehmet Öntürk, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum örgütleri, basın mensupları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından 15 Temmuz şehitlerinin ruhuna indirilen Kur'an-ı Kerim hatimlerinin duasının İl Müftüsü Necati Şafak tarafından okunmasıyla başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşlara hitap ettiği konuşma Ankara'dan canlı olarak yayınlandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan videoların gösteriminin ardından Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımının mehter marşları ve Gazella Korosu'nun yorumladığı kahramanlık türkülerine binlerce vatandaş ellerindeki Türk bayraklarıyla eşlik etti.

Programda konuşan Hatay Valisi Mustafa Masatlı, 15 Temmuz hain darbe girişimini devlet tarihinin en karanlık girişimlerinden biri olarak tanımladı. Vali Masatlı, "Hainler Türkiye'nin iradesini silah zoruyla alabileceklerini düşünmüşlerdi. Ancak bu toprakların hangi bedellerle vatan olduğunu, bu milletin istiklali söz konusu olduğunda nasıl bir iradeye dönüştüğünü anlayamadılar" dedi.

"15 Temmuz Ülkenin Geleceğine Yapılan En Büyük Saldırıdır"

Programda konuşan HBB Başkanı Mehmet Öntürk, 15 Temmuz'un ülkenin geleceğine yapılan en büyük saldırı olduğuna vurgu yaparak fetöcü hainlerin milletin tankı, silahı ve savaş uçaklarıyla yine millete savaş açtığını belirtti. Eline bayrağını alan asil milletin bu hain saldırıya karşı canını siper ettiğine dikkat çeken Başkan Öntürk, Milletin iradesini hainlere teslim etmediğini kaydetti.

Hataylı 15 Temmuz şehitlerinin isimlerini tek tek anan Başkan Öntürk, şehit ailelerine seslenerek "artık binlerce evladınız var." dedi.

Başkan Öntürk, darbenin başarılı olması durumunda ülkenin mevcut halinin çok kötü olacağını ve bugün fetö artıklarından arındıkça Türkiye'nin daha güçlü hale geldiğinin altını çizerek "savunma sanayinde ne kadar yol aldığımızı görüyorsunuz. Dünyanın üzerine planlar yaptığı bu coğrafyada Türkiye'nin gücünü görüyorsunuz. NATO zirvesi için Ankara'ya gelen dünya liderlerinin ülkemiz hakkındaki yorumlarını görüyorsunuz. İşte bu bağımsızlıkla ülkesi için vatanı için mücadele eden yöneticilerle olur" ifadelerini kullandı.

"Unutmamamız ve Unutturmamamız Lazım"

Başkan Öntürk, "Unutmamamız ve unutturmamamız lazım. Eğer bir daha böyle bir hamle yapılırsa bu milletin neler yapacağını hep hatırlatmamız lazım. Bağımsız olduğumuz müddetçe bu ülkeyi çok daha güzel noktalara getireceğiz. Böyle gençlerimiz var. Yapılan İHA'ları SİHA'ları, yazılımları görüyorsunuz. Terörle mücadelenin başarılı olmasının ardındaki en büyük sebep yerli ve milli askerimiz polislerimizdir. Geçmişte de terörle mücadele edildi ama bir türlü başarı sağlanamadı" sözleriyle konuşmasını sürdürdü.

Program saat 00: 13'te okunan selaların ardından vatandaşların demokrasi nöbeti tutmasıyla sona erdi. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Hatay'da 15 Temmuz Anma Programı Düzenlendi - Son Dakika

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