Hatay\'da 2 Bin 50 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

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Hatay'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 10 bin adet doldurulmuş makaron ve 23 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılık olaylarına yönelik yapılan çalışmalar aralıksız sürdürüyor. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar kapsamında 28 Şubat tarihinde Dörtyol Yeşilköy Mahallesinde bulunan bir ikamette arama yapıldı. Yapılan aramada; 10 bin adet doldurulmuş makaron, 23 bin adet gümrük kaçağı makaron,7 kilo kıyılmış tütün ve 1 adet sigara sarma makinesi ele geçirildi. Olayla ilgili olarak İ.A. hakkında 5607 Sayılı Kanuna Muhalefetten adli işlem yapıldı. - HATAY