Hatay'da 20 Futbolcu Lisansı Çalındı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Hatay'da 20 Futbolcu Lisansı Çalındı

Hatay\'da 20 Futbolcu Lisansı Çalındı

Hatay'da Mesa Spor'un 20 futbolcusunun lisansları, ligin başlamasına bir gün kala çalındı.

10.10.2024 09:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

HATAY (İHA) – Hatay'da amatör ligde mücadele eden Mesa Spor'da 20 futbolcunun lisansı ligin başlamasına 1 gün kala 2 hırsız tarafından çalındı. Kasıtlı olarak yapıldığı düşünülen olayda 120 lisans içerisinden a takım oyuncularının lisanlarının çalınmasıysa kulüp yöneticilerini hayrete düşürdü.

Hatay 1. Amatör Kümede mücadele eden Mesa Spor, ilk maçına 10 Ekim Perşembe günü saat 16.00'da İskenderun ilçesi temsilcisi Azganlıkspor karşısında çıkacaktı. Ligin ilk müsabakası olacak olan maça 1 gün kalaysa kulübün yönetiminin bulunduğu ofisten 120 lisans içerisinden a takım oyuncusu 20 oyuncunun lisansı çalındı. Durumu polis ekiplerine bildiren kulüp yönetiminin ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerinde çalışma yaptı. Öte yandan, binanın giriş kısmında bulunan kameradaysa 2 kişinin gece saatlerinde binaya giriş ve çıkış yaptığı görüldü. Müsabakaya 1 gün kala yaşanan olay sonrası kulüp yönetimi yapılanın kasıtlı olduğunu düşünerek durumu TFF'ye bildirdi. Maçın oynanıp oynanmayacağıysa maç saatinde belli olacak.

"120 tane sporcunun lisansının bulunduğu dolaptan sadece A takımın lisanslarını çalıp kayıplara karışıyorlar"

Payas Mesa Spor kulübü yöneticisi Hakan Aydın, "Çarşamba gecesi saat 02.55 sularında kimliği belirsiz iki kişi kulüp odamıza gelip, direkt A takım lisanslarını dolabın içinden çaldılar. Perşembe günü resmi maçlarının olduğunu ve kasıtlı şekilde yapılmış olayla şoka uğradık. Kimliği belirsiz şahıslar lisansların yerini elleriyle koymuş gibi buluyor; 120 tane sporcunun lisansının bulunduğu dolaptan sadece A takımın lisanslarını çalıp kayıplara karışıyorlar. Olayın kesinlikle kasıtlı olarak gerçekleştiğini düşünüyoruz. Direkt aşağıdan gelen şahıslar burayı bilen kişiler, direkt şalterleri kapatması. Burada bulunan şalterlerin yerini biz bilmiyoruz. Şahısların daha önceden burada keşif yapmış oldukları belli. Direkt karşıda bulunan dolabı açıp orada lisanslı futbolcularımızın özellikle A takımı lisanslı oyuncuların lisanslarını alıp odadan çıkıyorlar" dedi.

"Azganlık Spor ile müsabakamız var biz maçımıza çıkma taraftarıyız inşallah çıkacağız"

Maça çıkma taraftarı olduklarını ve bunun için mücadele edeceklerini belirten Aydın, "Yarışmalar ve gerekli konu hakkında TFF'ye bütün bilgileri verdik, onlar da bize yardımcı oldular inşallah yarınki maça çıkabiliriz. Azganlık Spor ile müsabakamız var biz maçımıza çıkma taraftarıyız ve inşallah çıkacağız. Bir ertelenme söz konusu da olabilir yani. TFF'nin bu konuda yardımcı olacaklarını üzerinde düşünüyoruz. Biz iki sene önce kurulmuş bir takımız ve ilk senede biz şampiyon olup ikinci amatörden birinci amatör ligine çıktık. Payas'ımızı en güzel şekilde inşallah temsil edeceğiz. Olay yeri inceleme ekipleri tarafından bütün bulgular toplandı. Biz emniyetimize güveniyoruz, inşallah en kısa sürede bu suçları tespit edip en ağır bir şekilde ceza almasını istiyoruz" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hırsızlık, Güvenlik, 3-sayfa, Futbol, hatay, Spor, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Hatay'da 20 Futbolcu Lisansı Çalındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

09:56 13 polisin şehit olduğu soruşturma kapsamında DEM Parti Iğdır İl Başkanı gözaltına alındı 13 polisin şehit olduğu soruşturma kapsamında DEM Parti Iğdır İl Başkanı gözaltına alındı
09:52 Köfteci Yusuf’un sahibi, iyi köftenin inceliklerini böyle anlatmıştı Köfteci Yusuf'un sahibi, iyi köftenin inceliklerini böyle anlatmıştı
09:34 Köfteci Yusuf’un sahibi Yusuf Akkaş’tan haber alınamıyor Köfteci Yusuf'un sahibi Yusuf Akkaş'tan haber alınamıyor
23:21 Halk otobüsünde bıçaklı saldırıya uğrayan genç hayatını kaybetti Halk otobüsünde bıçaklı saldırıya uğrayan genç hayatını kaybetti
21:18 Tartışma yaratacak karar Kapıya kadar takip eden tacizciye ev hapsi Tartışma yaratacak karar! Kapıya kadar takip eden tacizciye ev hapsi
15:00 Discord’da şantaja uğradığı söylenen ünlü fenomenden jet yanıt Discord'da şantaja uğradığı söylenen ünlü fenomenden jet yanıt
14:45 Fırıncılar Odası: Yüksek enflasyon nedeniyle ekmeğe zam kaçınılmaz Fırıncılar Odası: Yüksek enflasyon nedeniyle ekmeğe zam kaçınılmaz
14:40 Icardi ve Wanda Nara’dan gece yarısı skandal paylaşım Icardi ve Wanda Nara'dan gece yarısı skandal paylaşım
14:34 Sur canisinin annesi, İkbal Uzuner’i suçladı: Oğlumu rahat bırakmadı Sur canisinin annesi, İkbal Uzuner'i suçladı: Oğlumu rahat bırakmadı
14:31 Endonezya’da bir baba, kumar masraflarını karşılamak için bebeğini Facebook üzerinden sattı Endonezya'da bir baba, kumar masraflarını karşılamak için bebeğini Facebook üzerinden sattı
14:27 Ne umutlarla gelmişti 11 maçta 1 gol atan En-Nesyri Fenerbahçe’den gidiyor Ne umutlarla gelmişti! 11 maçta 1 gol atan En-Nesyri Fenerbahçe'den gidiyor
14:20 13 yıllık eşinden boşandı: Issız adam inzivaya çekiliyor 13 yıllık eşinden boşandı: Issız adam inzivaya çekiliyor
14:17 Sur katiline benzetilerek zorbalığa uğrayan genç isyan etti Sur katiline benzetilerek zorbalığa uğrayan genç isyan etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2024 10:30:57. #1.11#
SON DAKİKA: Hatay'da 20 Futbolcu Lisansı Çalındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.