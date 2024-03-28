Hatay'ın Belen ilçesinde 250 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan 3 şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince hırsızlık olaylarına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; 25 Mart tarihinde Belen'de durumlarından şüphelenerek durdurulan E.T., M.Ç. ile G.L.'nin Fatih Mahallesi'nde meydana gelen ikametten hırsızlık olayının şüphelileri olduğu tespit edildi. Şahısların yapılan üst aramasında 250 bin TL değerinde çalıntı ziynet eşyası ele geçirildi. Olayla ilgili olarak yakalanarak gözaltına alınan şahıslar, adli mercilerce tutuklandılar. Ayrıca ele geçirilen malzemeler sahibine teslim edildi. - HATAY
Son Dakika › 3.Sayfa › Hatay'da 250 Bin TL Değerinde Ziynet Eşyası Çalan 3 Şahıs Yakalandı - Son Dakika
Esenyurt'ta 5 katlı bir binada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına müdahale eden ekipler, binada mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, dolandırıcılık suçundan aranan bir hükümlü yakalandı. Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.Ö., Yerköy ilçesinde gözaltına alındı. Hükümlü, jandarma tarafından yapılan işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen kazada, hafif ticari araç kırmızı ışıkta bekleyen kamyona arkadan çarptı. Kazada 5 kişi yaralandı ve olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde Jandarma ekipleri, uyuşturucu madde ve ruhsatsız tabanca bulunduran şüphelilere yönelik operasyonlar düzenledi. Muratlı'nın Yeşilsırt Mahallesi'nde bir kişinin üzerinde uyuşturucu madde ve sentetik haplar ele geçirilirken, Aşağısevindikli Mahallesi'nde ise bir şahsın üzerinde ruhsatsız tabanca bulundu. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde ileri tarihli EFT işlemi yaparak vatandaşlardan koyun satın alan dolandırıcılar, satın alma işlemi bitince EFT'yi iptal ederek kayıplara karıştı. Jandarma ekipleri, dolandırıcıları yakaladı.
Erzincan'da yapılan çalışmalarda, K.E. ve M.D. isimli şüpheli şahısların araç ve ikametlerinde yapılan aramada toplam 285 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. M.D. isimli şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edilirken, K.E. hakkında işlemler devam etmektedir.
Konya'da iş yerlerinin bulunduğu sokak üzerinde araçlarıyla seyir halinde olan 2 komşunun karıştığı maddi hasarlı trafik kazasının ardından çıkan kavgada 1 kişi yaralandı. Kavga sırasında elinden yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Kapaklı'da sahibinin bahçesinden çalınan 55 günlük Hera isimli köpek, polis ekipleri tarafından aranıyor. Köpeğin çalındığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Köpeğin sahibi, Hera'nın kendilerine geri teslim edilmesini istiyor.
TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde meydana gelen kazada, İstanbul'dan Gümüşhane'ye giden bir hafif ticari araç kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı ve takla attı. Kazada araçta bulunan evli çiftten biri yaralandı. Olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yapılan asayiş uygulamasında, üzerinde sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu kullanma aparatı bulunan bir zanlı yakalandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucunda, zanlı hakkında yasal işlem başlatıldı.
Sultangazi'de hakim ve savcıları taşıyan servis minibüsü, kontrolsüz şerit değiştiren otomobille çarpıştı. Kazada minibüste bulunan hakim ve savcılardan iki kişi hafif şekilde yaralandı. Kaza nedeniyle tünelde trafik yoğunluğu oluştu.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir şahıs, kayınbiraderine cadde ortasında tabancayla ateş etti. Olay sonucunda şahıs yaralanırken, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olay yerinde yapılan incelemede 2 mermi kovanı bulundu ve bir araçta küçük çapta hasar meydana geldiği tespit edildi. Soruşturma devam ediyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?