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Hatay'da 3 Katlı Apartmanın Çatısı Alev Alev Yandı - Son Dakika
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Hatay'da 3 Katlı Apartmanın Çatısı Alev Alev Yandı

Hatay'ın Belen ilçesinde bulunan 3 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın, çevre binalara sıçramadan kontrol altına alındı. Yangın sonucunda çatı kullanılamaz hale geldi.

21.01.2024 - 10:05,
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Apartmanın çatısı alev alev böyle yandı

HATAY - Hatay'ın Belen ilçesinde alevlere teslim olan 3 katlı apartmanın çatısı kullanılmaz hale geldi.

Yangın, gece saatlerinde Belen ilçesi Sarımazı Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede bulunan 3 katlı apartmanın çatı kısmında sebebi bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden apartman sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye kısa sürede Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını çevre binalara sıçramadan kontrol altına aldı. Yangında çatı adeta kullanılmaz hale geldi. Alevlerin çatıyı sardığı anlarda cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Hatay\'da 3 Katlı Apartmanın Çatısı Alev Alev Yandı
Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Hatay'da 3 Katlı Apartmanın Çatısı Alev Alev Yandı - Son Dakika
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