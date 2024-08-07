Hatay'da 595 Gram Skunk Ele Geçirildi - Son Dakika
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Hatay'da 595 Gram Skunk Ele Geçirildi

Hatay\'da 595 Gram Skunk Ele Geçirildi

Hatay'da polis ekipleri tarafından motosikletli şahsın üzerinde ve aracında yapılan aramada 595 gram skunk ele geçirildi.

07.08.2024 21:45
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Hatay'da polis ekipleri tarafından motosikletli şahsın üzerinde ve aracında yapılan aramada 595 gram skunk ele geçirildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik yapılan çalışmalar aralıksız sürdürülüyor. Çalışmalar kapsamında; 30 Temmuz tarihinde Dörtyol ilçesinde durdurulan motosiklet ve motosiklette bulunan M.C.Y. isimli şahıstan; 595,81 gr Skunk ele geçirildi. Şahıs, işlem yapılmak üzere adli mercilere teslim edildi. - HATAY

Kaynak: İHA

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