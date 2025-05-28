Hatay'da 65 göçmen yakalandı

HATAY - Hatay'da 4 farklı araçta yapılan aramada 65 göçmen şahıs yakalandı, konuyla ilgili olayın şüphelisi 6 şahıs tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlileri göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında; 17 Mayıs - 25 Mayıs tarihleri arasında il genelinde 4 farklı noktada durdurulan 4 farklı araçta ve Yayladağı sınır bölgesinde yapılan aramada;ü zerlerinde herhangi bir tanıtma kartı olmayan ve ülkemizde geçerli oturma izni olmadığı anlaşılan 65 göçmen şahıs tespit edildi. Olayların şüphelisi 8 şahıstan, 6'sı sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandılar. Diğer 2 şahıs hakkında ise adli işlem yapıldı. Mağdur göçmen şahıslar işlemleri sonrasında İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Ayrıca olaylarda kullanılan araçlara el konularak 187 bin 735 TL idari para cezası uygulandı.