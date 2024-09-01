Hatay'da iş makinesinin darbesiyle yıkılan 7 katlı bina kameralara yansıdı - Son Dakika
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Hatay'da iş makinesinin darbesiyle yıkılan 7 katlı bina kameralara yansıdı

Hatay\'da iş makinesinin darbesiyle yıkılan 7 katlı bina kameralara yansıdı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, depremlerde ağır hasar alan 7 katlı bir binanın iş makinesinin darbesiyle yana doğru yıkıldığı anlar kameralara yansıdı. Yıkım süreci sırasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

01.09.2024 09:05
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Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 7 katlı olan binanın iş makinesinin darbesiyle yana doğru yıkıldığı anlar kameraya yansıdı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay'da mahkeme süreci sona eren binaların yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları aralıksız sürüyor. Kırıkhan ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan 7 katlı apartman da iş makinesiyle kontrollü olarak yıkıldı. Binanın yana doğru yıkılma anıysa kameralara yansıdı. 7 katlı binanın yıkımı esnasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hatay'da iş makinesinin darbesiyle yıkılan 7 katlı bina kameralara yansıdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hatay'da iş makinesinin darbesiyle yıkılan 7 katlı bina kameralara yansıdı - Son Dakika
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