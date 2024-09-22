Hatay'da 9 Katlı Bina Yıkıldı - Son Dakika
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Hatay'da 9 Katlı Bina Yıkıldı

Hatay\'da 9 Katlı Bina Yıkıldı

Antakya'da 9 katlı bina, iş makinesiyle kontrollü olarak yıkıldı, anlar dronla görüntülendi.

22.09.2024 09:20
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Hatay'ın Antakya ilçesinde 9 katlı binanın iş makinesinin darbesiyle yerle bir olduğu anlar dron kamerasıyla an be an görüntülendi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay'da mahkeme süreci sona eren binaların yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları aralıksız sürüyor. Antakya ilçesi Esentepe Mahallesi'nde bulunan 9 katlı bina, iş makinesiyle kontrollü olarak yıkıldı. 9 katlı binanın yıkımı esnasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken binanın yıkımı havadan dronla görüntülendi.

"Binaya bakıyordum bir anda yıkıldı"

Binanın yıkılma anına şahit olan Ahmed Salam, "Depremde hasar alan bina yıkıldı. İş makinesi vurarak binayı yıktı. Binaya bakıyordum bir anda yıkıldı" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hatay'da 9 Katlı Bina Yıkıldı - Son Dakika

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