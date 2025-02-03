Hatay'ın Arsuz ilçesinde bir ahırın samanlık kısmında yaşanan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangın, Arsuz ilçesi Karahüseyinli Mahallesi Mahallesi'nde bulunan bir ahırın samanlığında yaşandı. Alevleri fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangın, Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin kısa süren müdahalesiyle söndürüldü. Yangında; yaralanma ve can kaybı yaşanmazken saman balyaları zarar gördü. - HATAY
Son Dakika › 3.Sayfa › Hatay'da Ahırda Yangın: İtfaiye Ekipleri Hızla Müdahale Etti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?