Hatay'da ambulans devrildi, 2 sağlık çalışanı yaralandı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde ambulansın devrildiği kazada 2 sağlık çalışanı yaralandı.
Kaza, Dörtyol ilçesi Ocaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği ambulans devrildi. Kazada 2 sağlık çalışanı yaralandı. Yaralı sağlık çalışanları, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Devrilen ambulans ise vinç yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. - HATAY
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