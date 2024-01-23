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Hatay'da ambulans filosuna 2 yeni araç eklendi - Son Dakika
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Hatay'da ambulans filosuna 2 yeni araç eklendi

Sağlık Bakanlığı, depremin etkisini hissettiği Hatay'a yatırımlarını sürdürüyor. Hatay İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı'nın 118 adet olan ambulans filosuna, son sistem donanımlı 2 adet ambulans daha katıldı. Böylece ambulans filosundaki araç sayısı 120'ye yükseldi. Yeni ambulanslar Yayladağı 1 nolu ve Kırıkhan 3 nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonlarına teslim edildi.

Hatay\'da ambulans filosuna 2 yeni araç eklendi
23.01.2024 - 16:46,
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Hatay'da hizmet veren 118'lik ambulans filosuna 2 ambulans daha katıldı.

Sağlık Bakanlığı depremin yaralarının sarıldığı Hatay'a yatırımlarını sürdürüyor. Hatay İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı'nın 118 adet olan ambulans filosuna, son sistem donanımlı 2 adet ambulans daha katıldı. Ambulans filosundaki sayı 120'ye çıktı. Sağlık Bakanlığı'nın Hatay'a gönderdiği son sistem ve modern cihazlarla donatılmış olan ambulanslardan bir tanesi Yayladağı 1 nolu ve diğeri de Kırıkhan 3 nolu, Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonlarına teslim edildi. - HATAY

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Hatay'da ambulans filosuna 2 yeni araç eklendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hatay'da ambulans filosuna 2 yeni araç eklendi - Son Dakika
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