Hatay\'da ambulans filosuna 2 yeni araç eklendi

Hatay'da hizmet veren 118'lik ambulans filosuna 2 ambulans daha katıldı.

Sağlık Bakanlığı depremin yaralarının sarıldığı Hatay'a yatırımlarını sürdürüyor. Hatay İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı'nın 118 adet olan ambulans filosuna, son sistem donanımlı 2 adet ambulans daha katıldı. Ambulans filosundaki sayı 120'ye çıktı. Sağlık Bakanlığı'nın Hatay'a gönderdiği son sistem ve modern cihazlarla donatılmış olan ambulanslardan bir tanesi Yayladağı 1 nolu ve diğeri de Kırıkhan 3 nolu, Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonlarına teslim edildi. - HATAY